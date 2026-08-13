بر اثر انفجار در بندر روتردام هلند، یک تن کشته و چند نفر زخمی شدند.

یک کشته و چند زخمی بر اثر انفجار در بندر روتردام هلند

یک کشته و چند زخمی بر اثر انفجار در بندر روتردام هلند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، به نقل از خبرگزاری شینهوا، بر اثر انفجار در بندر روتردام هلند، یک تن کشته و چند نفر زخمی شدند.

پلیس هلند اعلام کرد: در پی انفجاری در محوطه‌ای در بندر روتردام، یک نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس گزارش رسانه منطقه‌ای راینموند، این انفجار حوالی ظهر پنجشنبه به وقت محلی در شرکتی در خیابان موزل‌وگ در منطقه یوروپورت رخ داده است.

راینموند افزود: یک گروه تعمیراتی پیمانکاری مشغول کار روی خطوط لوله در این محوطه بوده و احتمالاً هنگام جدا کردن این لوله‌ها، اتفاقی غیرمنتظره رخ داده است. این رسانه اعلام کرد: آثار انفجار روی یکی از مخازن ذخیره‌سازی قابل مشاهده بوده است.

بر اساس گزارش‌های اولیه، چند نفر دیگر نیز در این حادثه زخمی شده‌اند و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شده‌اند.

علت انفجار هنوز مشخص نشده و جزئیات بیشتری درباره ابعاد حادثه منتشر نشده است.