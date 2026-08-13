به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرباز شهید متین بیات از شهدای جنگ رمضان که ۱۲ اسفند سال گذشته در ماهشهر آسمانی شد.

سرباز شهید متین بیات از سربازان پدافند ارتش جمهوری اسلامی بود که برای دفاع از وطن تا پای جان ایستاد.

جوان ۲۱ ساله‌ای که با انتخابی آگاهانه دفاع از وطن را برگزید و با قلبی مَملو از ایمان در مسیر دفاع از میهن کام برداشت.

شهید متین بیات سال ۱۳۸۳ پا به عرصه وجود گذاشت، تحصیل و کار را همزمان پیش می‌برد تا اینکه به خدمت سربازی اعزام شد.

جوانی پاک و با صداقت که پایبند به ارزش‌های اسلامی بود و با دل بریدن از دنیا شهادت را راه رسیدن به محبوب می‌دانست و عاشق شهادت بود.

سرباز شهید متین بیات سرانجام در دوازدهمین روز از اسفند سال ۱۴۰۴ در حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در ماهشهر به شهادت رسید.