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استاندار خراسان جنوبی گفت: در مسیر زائران رضوی بیش از ۲۰۰ موکب استان برای خدمت رسانی مستقر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در برنامه زنده به سمت حرمشبکه خاوران با اشاره به استقرار بیش از ۲۰۰ موکب در مسیر زائران رضوی در استان و مشهد مقدس گفت: بیش از ۱۶۵ هیئت از خراسان جنوبی در مشهد حضور دارند و مواکب استان در نقاط مختلف مسیر، خدمات پذیرایی، اسکان و خدمترسانی به زائران را برعهده گرفتهاند.
هاشمی افزود: بیش از ۳۰ کاروان پیاده نیز از نقاط مختلف استان، از جمله مناطق مرزی، با حضور برادران و خواهران شیعه و اهل سنت صدها کیلومتر مسیر را طی کردهاند تا در ایام پایانی ماه صفر به زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) مشرف شوند و ارادت خود را به اهلبیت (ع) ابراز کنند.
وی با قدردانی از همراهی دستگاههای خدماترسان گفت: جمعیت هلال احمر، نیروهای مسلح، پلیس راه و راهور، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاههای اجرایی در مسیر تردد زائران حضور دارند و برای تأمین امنیت، مدیریت ترافیک، سلامت و رفاه زائران تلاش میکنند.
استاندار خراسان جنوبی افزود: مردم خراسان جنوبی در سه رخداد مهم از جمله مراسم تشییع رهبر شهید، ایام اربعین حسینی و برنامههای خدمترسانی به زائران رضوی، حضوری پررنگ و ارزشمند داشتند و مواکب و هیئتهای مذهبی استان در این عرصهها سنگ تمام گذاشتند.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در مسیر تردد زائران رضوی قرار دارد گفت: زائران حضرت علیبنموسیالرضا (ع) از بیش از ۹ استان جنوبی و جنوبغربی کشور و همچنین سیستان و بلوچستان از مسیر خراسان جنوبی به سمت مشهد مقدس حرکت میکنند.