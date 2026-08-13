به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ریانووستی، در میان سرنشینان این قایق تفریحی تعدادی کودک نیز حضور داشتند. نیرو‌های امدادی و امنیتی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند. بر اساس اطلاعات اولیه، این حادثه تلفات جانی نداشته است.

این قایق گردشگری حامل ۱۱۵ مسافر و خدمه در سواحل فتحیه در استان موغلا ترکیه دچار آتش‌سوزی شد و با کمک نیرو‌های امدادی گردشگران نجات یافتند.

با این‌حال، این قایق به‌طور کامل در آتش سوخت. علت وقوع آتش‌سوزی در دست بررسی است.