پخش زنده
امروز: -
بر اثر آتش سوزی در یک قایق تفریحی در ترکیه بیش از ۱۰۰ مسافر مجبور شدند برای نجات جان خود به دریا بپرند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ریانووستی، در میان سرنشینان این قایق تفریحی تعدادی کودک نیز حضور داشتند. نیروهای امدادی و امنیتی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند. بر اساس اطلاعات اولیه، این حادثه تلفات جانی نداشته است.
این قایق گردشگری حامل ۱۱۵ مسافر و خدمه در سواحل فتحیه در استان موغلا ترکیه دچار آتشسوزی شد و با کمک نیروهای امدادی گردشگران نجات یافتند.
با اینحال، این قایق بهطور کامل در آتش سوخت. علت وقوع آتشسوزی در دست بررسی است.