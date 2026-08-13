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ارتقای ساختار قلب مصنوعی در کشور، امید جدید زندگی

فناوران کشور موفق شدند ساختار قلب مصنوعی را در کشور ارتقاء دهند. در این طرح که هم اکنون در مرحله پیش بالینی قرار دارد، فعالیت قلبی بدون هیچ عفونت بیرونی گزارش شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۲- ۱۵:۵۵
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برچسب ها: قلب مصنوعی ، پیشرفت علمی کشور ، توانمندی داخلی
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