پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تدوین بستههای پیشنهادی جدید برای حمایت از خانوارهای کمدرآمد خبر داد و گفت: تمرکز این بستهها بر تأمین مسکن دهکهای یک تا چهار و توسعه مسکن استیجاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با اشاره به مطالعات این مرکز برای سیاستگذاری در حوزه مسکن گفت: حمایت از اقشار کمدرآمد و افزایش ظرفیت تأمین مسکن از محورهای مهم برنامههای این مرکز است.
وی افزود: مرکز تحقیقات به عنوان بازوی پژوهشی وزارت راه و شهرسازی، پیشنهادهایی را برای تدوین سیاستهای جدید مسکن و اجرای برنامههای حمایتی ارائه کرده است.
راهب با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: افزایش تورم، دستیابی خانوارها به مسکن مناسب را دشوارتر کرده و هزینه تأمین مسکن سهم قابل توجهی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: بر اساس آمارهای رسمی، سهم مسکن از هزینه خانوارها در شرایط کنونی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
وی، تحریمها، جنگ و تورم فزاینده را از عوامل اثرگذار بر بازار مسکن دانست و افزود: مجموعه این شرایط، ضرورت ورود هدفمندتر دولت برای ایجاد تعادل در بازار را افزایش داده است.
راهب ادامه داد: کنترل اجارهبها و توسعه مسکن استیجاری از جمله سیاستهایی است که در وزارت راه و شهرسازی دنبال میشود.
وی از تدوین بستههای پیشنهادی در حوزه مسکن استیجاری، مسکن حمایتی و اجارهداری خبر داد و گفت: این بستهها با هدف تقویت نقش حمایتی دولت و پاسخ به نیاز خانوارهای کمدرآمد تهیه شدهاند.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تأکید کرد: تأمین مسکن برای دهکهای یک تا چهار درآمدی نیازمند مشارکت مجموعهای از نهادها و دستگاههاست.
راهب افزود: شهرداریها، سرمایهگذاران و سایر بخشهای مرتبط باید در کنار دولت برای اجرای سیاستهای حمایتی مسکن مشارکت کنند.
وی همچنین صنعتیسازی ساختمان را یکی از راهکارهای مهم برای تحرکبخشی به بازار مسکن عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای صنعتیسازی میتواند به افزایش سرعت و بهرهوری در ساخت مسکن کمک کند.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: در شرایط فعلی، حمایت ویژهتر از گروههای کمدرآمد و فراهم کردن مسیرهای جدید برای تأمین مسکن آنها باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد.