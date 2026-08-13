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تیم ملی کبدی بانوان کشورمان برای برگزاری اردوی مشترک و چند بازی تدارکاتی با تیم هند، عازم این کشور شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بانوان کبدی کار کشورمان برای برگزاری اردوی مشترک و چند بازی تدارکاتی با تیم ملی کبدی هند، تهران را به مقصد دهلی پایتخت هند ترک کردند.
دهمین اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی بانوان اعزامی به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، ۲۲ تا ۳۱ مرداد در ایالت هاریانا پایتخت کبدی هند برگزار خواهد شد و ملی پوشان کشورمان در این اردو چند بازی تدارکاتی با تیم هند برگزار میکنند. تیم ملی کبدی بانوان کشورمان برای حضوری قدرتمند در بازیهای آسیایی ناگویا ژاپن آماده میشود.
مسابقات کبدی بازیهای آسیایی ناگویا ژاپن از ۳۰ شهریور آغاز خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه A با تیمهای هند، بنگلادش و ژاپن همگروه است.
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، از ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر در ناگویا ژاپن برگزار میشود.