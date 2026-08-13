مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: فقط ۱۶.۵ درصد مشترکان که بیشتر از الگو مصرف می‌کنند، ۴۰ درصد برق استان را به خود اختصاص می‌دهند؛ این در حالی است که کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق مشترکان می‌تواند نیاز به مدیریت بار و خاموشی را برطرف کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، محمود محمودی با بیان اینکه برق زیرساخت زیرساخت‌ها است، گفت: وزارت نیرو برای عبور از ناترازی انرژی در ماه‌های گرم سال ۱۴ مگاپروژه تعریف کرده است که ۴ مگاپروژه آن در حوزه مسئولیت شرکت‌های توزیع است.

️وی این ۴ مگاپروژه را شامل تولید در توزیع، مدیریت مصرف، هوشمندسازی و کاهش تلفات بیان کرد.

️مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: سال گذشته ۷۷ درصد مشترکان استان تهران الگوی مصرف برق را رعایت کردند، اما امسال با همکاری و مشارکت مردم این رقم به ۸۳.۵ درصد افزایش یافته است.

️محمودی اظهار کرد: آن ۱۶.۵ درصدی که مصرف برقشان بیش از الگوست، ۴۰ درصد برق استان را مصرف می‌کنند.

️وی میزان مدیریت بار استان تهران در روز‌های اوج بار را حدود ۲۰۰ مگاوات بیان کرد و افزود: اگر مشترکان ۱۰ درصد مصرف برق خود را کاهش دهند، نیازی به مدیریت بار و خاموشی برنامه‌ریزی شده نخواهیم داشت.

️مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از نصب بیش از ۶۰۰هزار کنتور هوشمند در سطح این استان خبر داد و گفت: عدالت در تامین برق برای مشترکان با هوشمندسازی محقق می‌شود و این موضوع به جد در دستور کار ما قرار دارد.

️محمودی تبدیل موتور‌های کولر‌های آبی به موتور‌های کم‌مصرف BLDC را یکی از اقدامات مهم در کاهش ناترازی برق دانست و گفت: در استان تهران ظرفیت تعویض یک میلیون موتور کولر آبی با این موتور‌های کم‌مصرف وجود دارد که با انجام این کار بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مگاوات از بار مصرفی استان کاسته می‌شود.