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خادمی که جان‌فدای ایران شد

در این روز‌ها و شب‌ها، مشتاقان امام مهربانی‌ها علاوه بر زیارت امام رئوف در رواق دار الذکر با حضور بر مزار رهبر شهید امت با آرمان‌های انقلاب و امام شهید عهدی نو می‌بندد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۲- ۱۵:۳۸
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برچسب ها: شهادت امام رضا علیه السلام ، مشهد مقدس ، خادم الرضا ، رهبر شهید
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