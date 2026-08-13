در این روز‌ها و شب‌ها، مشتاقان امام مهربانی‌ها علاوه بر زیارت امام رئوف در رواق دار الذکر با حضور بر مزار رهبر شهید امت با آرمان‌های انقلاب و امام شهید عهدی نو می‌بندد.