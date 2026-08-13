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کارشناس هواشناسی استان خراسانرضوی گفت: هوای گرم تا اواسط هفته آینده در استان ماندگار است.
زهرا مبشری نسب در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: طبق تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی، تا اواسط هفته آینده، همچنان افزایش سرعت وزش باد (بهخصوص در نواحی مستعد و بادخیز استان گاهی وزش باد شدید) همراه با خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا با احتمال کاهش دید و بروز خسارت بویژه طی روزهای شنبه و یکشنبه پیشبینی میشود.
وی افزود: طی این مدت در ساعات بعدازظهر شاهد رشد و افزایش ابر در استان خواهیم بود، ضمن اینکه طی امروز و فردا در پاره ای از نقاط نیمه شمالی رگبار باران با احتمال رعدوبرق روی می دهد.
کارشناس هواشناسی استان خراسانرضوی ادامه داد: همچنین هوای گرم تا اواسط هفته آینده در استان ماندگار است.
وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرمترین زمان به ۳۸ درجه رسید. امشب نیز دمای مشهد به ۲۲ درجه سانتیگراد میرسد.
مبشری نسب افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۲۳ تا ۳۸ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.