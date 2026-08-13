تیم ملی المپیاد کامپیوتر ایران با ۲ نشان نقره و یک نشان برنز به کار خود در المپیاد جهانی تاشکند ازبکستان پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سی‌وهشتمین دوره المپیاد جهانی کامپیوتر (IOI ۲۰۲۶) از ۹ تا ۱۶ اوت ۲۰۲۶، برابر با ۱۸ تا ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵، به میزبانی شهر تاشکند کشور ازبکستان برگزار شد.

این رقابت معتبر جهانی با حضور دانش‌پژوهان برتر حوزه علوم کامپیوتر از بیش از ۹۷ کشور جهان برگزار شد و ۳۸۶ دانش‌آموز برای حضور در این دوره ثبت‌نام کرده بودند.

تیم ملی المپیاد کامپیوتر جمهوری اسلامی ایران نیز با چهار دانش‌پژوه در این رقابت جهانی حضور یافت و موفق شد با کسب دو نشان نقره، یک نشان برنز و یک دیپلم افتخار، افتخاری دیگر برای کشورمان در عرصه رقابت‌های علمی بین‌المللی رقم بزند.

اعضای تیم ملی ایران در این دوره عبارت بودند از:

حامد غفاری اقدس — نشان نقره جهانی

آرش استادشریف معمار — نشان نقره جهانی

محمد شایان — نشان برنز جهانی

بهامین شفقی — دیپلم افتخار

باشگاه دانش‌پژوهان جوان ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به دانش‌پژوهان پرافتخار تیم ملی المپیاد کامپیوتر جمهوری اسلامی ایران، خانواده‌های آنان و اعضای کمیته علمی و سرپرستی این المپیاد، از تلاش‌ها و زحمات تمامی عوامل مؤثر در مسیر آماده‌سازی و اعزام تیم ملی قدردانی می‌کند.