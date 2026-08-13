اجتماعات مردمی در شب یکصد و شصت و پنجمین با تبدیل شدن به نماد اقتدار و تولید قدرت، توهمات دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی را با مقاومت همه‌جانبه مردم ایران درهم شکست.

۱۶۵ شب اجتماعات مردمی در شهرری؛ تبدیل بصیرت به نماد اقتدار و تولید قدرت در برابر دشمن

۱۶۵ شب اجتماعات مردمی در شهرری؛ تبدیل بصیرت به نماد اقتدار و تولید قدرت در برابر دشمن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صد و شصت و پنجمین شب اجتماعات مردمی، بار دیگر نمادی از اقتدار و تولید قدرت در برابر توطئه‌های دشمن بود.

دشمنی که با تصور پایان دادن به نظام اسلامی در سه روز وارد میدان شد، اکنون پس از ۱۶۵ روز جنگ و ارتکاب جنایات ضدبشری — از بمباران مدرسه میناب و شهری لامرد با بمب‌های کشتار جمعی گرفته تا هدف قرار دادن ناوگروه آموزشی دنا — با مقاومت همه‌جانبه مردم ایران روبه‌رو شده است.

این استواری مردمی در برابر جنایات دشمن، منجر به این شد که امروز متکبران، به جای دستیابی به اهداف خود، مشغول تحلیل و بررسی انتصابات فرماندهان جدید نظامی باشند.