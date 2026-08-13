بر اساس اعلام سازمان لیگ، بیست و ششمین دوره رقابت‌ها از فردا آغاز و تیم فوتبال آلومینیوم اراک مهمان استقلال خوزستان است.

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به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سوت آغاز بیست و ششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از فردا به صدا در می‌آید.

بر اساس اعلام سازمان لیگ، تیم فوتبال آلومینیوم اراک در نخستین دیدار خود میهمان استقلال خوزستان است.

نماینده لیگ برتری فوتبال استان مرکزی که با جدایی مجتبی حسینی سکان هدایت اراکی‌ها را به پیروز قربانی مربی فصل قبل فجر شهید سپاسی شیراز سپرده است پس از جدایی چند بازیکن و جذب تعدادی از بازیکنان فصول قبل از جمله سید مهران موسوی، رضا جبیر، شروین بزرگ، محمد خلیفه و بهرام گودرزی، بازیکنان جدیدی همچون سعید صادقی، رضا زلفی، محمود مطلق‌زاده، ساسان جعفری کیا و حامد بحیرایی را به به خدمت گرفته تا با ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربه از مقابل حریفان پا به میدان بگذارد.

شاگردان پیروز قربانی در مسیر آماده سازی خود برای فصل جدید، تیم منتخب تهران را با شش گل شکست دادند، گل گهر سیرجان را با یک گل بردند و در مقابل تیم تازه لیگ برتری شده مس شهر بابک و پرسپولیس تهران به تساوی در عدد یک رضایت دادند.

با اعلام کمیته مسابقات، دیدار تیم‌های استقلال خوزستان و آلومینیوم اراک در هفته اول فصل جدید لیگ برتر، از ساعت ۲۰ فردا جمعه (۲۳ مرداد) به دلیل آماده نبودن ورزشگاه غدیر اهواز، در ورزشگاه پاس قوامین تهران با قضاوت احمد محمدی بدون حضور تماشاگران دو تیم برگزار می‌شود.

فصل جدید رقابت‌های یگ برتر فوتبال باشگاه کشور با حضور ۱۸ تیم برگزار می‌شود.

با مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در پایان فصل جدید، ۴ تیم انتهایی جدول به لیگ یک سقوط می‌کنند و لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور دوباره با ۱۶ تیم برگزار خواهد شد.