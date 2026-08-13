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سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر تغییر الگوی تولید گفت: هدف ما افزایش سطح زیرکشت به هر قیمت نیست؛ بلکه تولید باکیفیت تر، بهره وری بالاتر و ارزش اقتصادی بیشتر در واحد سطح جایگزین توسعه بی رویه زیرکشت میشود.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، جعفر گوهرگانی روز پنجشنبه در بازدید از طرح الگویی «مدیریت همبست آب، غذا و انرژی» در روستای خسروشیرین از توابع شهرستان آباده استان فارس، این طرح را بهترین و مناسبترین الگو برای اجرای پروژههای مدیریت منابع آب دانست و بر تکمیل و اجرای کامل آن با مشارکت بهرهبرداران و کشاورزان محلی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تکمیل این طرح با رویکرد افزایش بهرهوری و تبدیل خسروشیرین به یک الگوی موفق در مدیریت منابع آب و کشاورزی، ضرورتی اجتنابناپذیر در شرایط امروز است، اظهار کرد: این طرح باید به عنوان یک پایلوت و نمونه از اجرای باکیفیت، در فهرست اولویتهای اصلی سامانههای نوین آبیاری استان فارس قرار گیرد.
گوهرگانی با اشاره به لزوم شکلگیری تعامل مؤثر میان تشکلهای آببران، بخش دولتی، بخش خصوصی و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای موفقیت این طرح باید همه ظرفیتهای منطقه در کنار یکدیگر قرار گیرد و تشکل آببران نیز نقش مؤثرتری در مدیریت و پیشبرد طرح ایفا کند.
وی تجاریسازی فعالیت شرکت تعاونی آببران را یکی از الزامات تداوم و توسعه اقتصادی طرح دانست و افزود: این تعاونی باید از یک ساختار صرفاً اجرایی عبور کند و به سمت فعالیتهای اقتصادی و تجاری حرکت کند تا زمینه پایداری طرح فراهم شود.
سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وجود چشمههای بالادست و پاییندست محدوده طرح، این منطقه را برخوردار از یک ثروت خدادادی ارزشمند دانست و گفت: خسروشیرین میتواند از معدود طرحهایی باشد که با استفاده از ظرفیت طبیعی موجود و حداقل مصرف انرژی، سامانههای نوین آبیاری را در مسیر افزایش بهرهوری منابع به کار میگیرد.
گوهرگانی در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین سهم مشارکت بهرهبرداران را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: خودیاری کشاورزان از طریق مشارکت مستقیم، استفاده از تسهیلات و تعامل با بنیاد برکت تأمین میشود و حمایتهای دولتی نیز برای تکمیل طرح دنبال خواهد شد.
وی افزود: تلاش میکنیم اعتبارات مورد نیاز طرح به طور کامل تأمین شود تا روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری ادامه یافته و زمینه بهرهبرداری از آن فراهم شود.
سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد با همراهی دستگاههای اجرایی، بهرهبرداران و مسئولان محلی، طرح خسروشیرین پیش از فرا رسیدن فصل زمستان به بهرهبرداری برسد و به عنوان الگویی موفق در مدیریت بهینه آب، افزایش بهرهوری و پایداری تولید در منطقه معرفی شود.
طرح الگویی مدیریت همبست آب، غذا و انرژی خسروشیرین با هدف مدیریت یکپارچه منابع آب، توسعه کشاورزی پایدار، افزایش بهرهوری منابع و تأمین پایدار نیازهای تولید در سطح ۵۷۷ هکتار از اراضی این منطقه در حال اجراست. بهرهگیری از فناوریهای نوین و انتقال آب از محل منابع آبی منطقه، از محورهای اصلی اجرای این طرح به شمار میرود.
در این بازدید، آخرین وضعیت اجرای طرح، زیرساختهای ایجادشده و اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت و انتقال آب و توسعه سامانههای نوین آبیاری مورد بررسی قرار گرفت.