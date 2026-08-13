نیرو‌های نظامی بیش از ۳۰ کشور برای شرکت در رزمایش سالانه و چند ملیتی «پاسخ سریع ۲۰۲۶» اتحادیه اروپا وارد بوسنی و هرزگوین می‌شوند.

ورود نیرو‌های نظامی بیش از ۳۰ کشور به بوسنی و هرزگوین برای رزمایش «پاسخ سریع ۲۰۲۶»

ورود نیرو‌های نظامی بیش از ۳۰ کشور به بوسنی و هرزگوین برای رزمایش «پاسخ سریع ۲۰۲۶»

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از سارایوو، همزمان با آماده‌سازی برای برگزاری این رزمایش، شمار قابل توجهی از نیرو‌های ذخیره مأموریت نظامی اتحادیه اروپا در بوسنی و هرزگوین، موسوم به «EUFOR»، وارد این کشور خواهند شد.

رزمایش «پاسخ سریع ۲۰۲۶» از ۲۲ اوت تا ۳ سپتامبر (۳۱ مرداد تا ۱۲ شهریور) در مناطق مختلف بوسنی و هرزگوین برگزار می‌شود.

در این رزمایش نیرو‌های نظامی ۲۴ کشور مشارکت‌کننده که در منطقه عملیاتی EUFOR حضور دارند شرکت می‌کنند و واحد‌های ذخیره از هشت کشور دیگر نیز به آنها ملحق خواهند شد.

هدف از برگزاری رزمایش «پاسخ سریع ۲۰۲۶»، ارزیابی توانایی نیرو‌های اتحادیه اروپا برای استقرار سریع، هماهنگی مؤثر و انجام عملیات با هدف حمایت از حفظ محیطی امن و با ثبات در بوسنی و هرزگوین اعلام شده است.

همزمان با ورود نیرو‌ها و تجهیزات برای آماده‌سازی این رزمایش، پرواز‌های ترابری نظامی به مقصد فرودگاه سارایوو افزایش خواهد یافت و شهروندان بوسنی و هرزگوین باید انتظار افزایش تردد خودرو‌ها و تجهیزات نظامی در جاده‌های این کشور را نیز داشته باشند.

قرار است «مائوریتسیو فروندا» فرمانده EUFOR به همراه «زوکان هلز» وزیر دفاع بوسنی و هرزگوین و «ایویتسا بوشنیاک» معاون وزیر امنیت این کشور، روز دوشنبه در پایگاه نظامی بوتمیر سارایوو در یک نشست خبری جزئیات بیشتری درباره این رزمایش اعلام کنند.