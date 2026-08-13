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نیروهای نظامی بیش از ۳۰ کشور برای شرکت در رزمایش سالانه و چند ملیتی «پاسخ سریع ۲۰۲۶» اتحادیه اروپا وارد بوسنی و هرزگوین میشوند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از سارایوو، همزمان با آمادهسازی برای برگزاری این رزمایش، شمار قابل توجهی از نیروهای ذخیره مأموریت نظامی اتحادیه اروپا در بوسنی و هرزگوین، موسوم به «EUFOR»، وارد این کشور خواهند شد.
رزمایش «پاسخ سریع ۲۰۲۶» از ۲۲ اوت تا ۳ سپتامبر (۳۱ مرداد تا ۱۲ شهریور) در مناطق مختلف بوسنی و هرزگوین برگزار میشود.
در این رزمایش نیروهای نظامی ۲۴ کشور مشارکتکننده که در منطقه عملیاتی EUFOR حضور دارند شرکت میکنند و واحدهای ذخیره از هشت کشور دیگر نیز به آنها ملحق خواهند شد.
هدف از برگزاری رزمایش «پاسخ سریع ۲۰۲۶»، ارزیابی توانایی نیروهای اتحادیه اروپا برای استقرار سریع، هماهنگی مؤثر و انجام عملیات با هدف حمایت از حفظ محیطی امن و با ثبات در بوسنی و هرزگوین اعلام شده است.
همزمان با ورود نیروها و تجهیزات برای آمادهسازی این رزمایش، پروازهای ترابری نظامی به مقصد فرودگاه سارایوو افزایش خواهد یافت و شهروندان بوسنی و هرزگوین باید انتظار افزایش تردد خودروها و تجهیزات نظامی در جادههای این کشور را نیز داشته باشند.
قرار است «مائوریتسیو فروندا» فرمانده EUFOR به همراه «زوکان هلز» وزیر دفاع بوسنی و هرزگوین و «ایویتسا بوشنیاک» معاون وزیر امنیت این کشور، روز دوشنبه در پایگاه نظامی بوتمیر سارایوو در یک نشست خبری جزئیات بیشتری درباره این رزمایش اعلام کنند.