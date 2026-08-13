امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۵/۲۲

سازمان هواشناسی امروز برای ارتفاعات استان‌های سمنان و گلستان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۲- ۱۵:۲۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
ارسال پیامک احراز سکونت به برخی متقاضیان کالابرگ
ارسال پیامک احراز سکونت به برخی متقاضیان کالابرگ
۱۴۰۵-۰۵-۲۰
روایت اقتدار در تجمعات شبانه مردم
روایت اقتدار در تجمعات شبانه مردم
۱۴۰۵-۰۵-۲۰
طولانی شدن فرآیند واگذاری سهام بلوکی سایپا، واگذاری سایپا به کجا رسید؟
طولانی شدن فرآیند واگذاری سهام بلوکی سایپا، واگذاری سایپا به کجا رسید؟
۱۴۰۵-۰۵-۲۰
افزایش تولید با کاهش محدودیت برق صنایع
افزایش تولید با کاهش محدودیت برق صنایع
۱۴۰۵-۰۵-۲۰
خبرهای مرتبط

رگبار و رعدوبرق پراکنده در ارتفاعات قزوین

رگبار باران و رعدوبرق در مناطق مختلف کشور

بلداجی خنک‌ترین نقطه چهارمحال و بختیاری | ۲۲ مرداد ۱۴۰۵

هواشناسی خوزستان هشدار قرمز صادر کرد؛ دما به ۵۰ درجه می‌رسد

کمینه و بیشینه دمای بیست و دوم مرداد ۱۴۰۵

برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، دمای هوا ، بارندگی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 