\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u06a9\u0647 \u0647\u0645 \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647\u200c\u06cc "\u067e\u06cc\u0634 \u0628\u0627\u0644\u06cc\u0646\u06cc" \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f\u060c \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u0642\u0644\u0628\u06cc\u060c \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0647\u06cc\u0686 \u0639\u0641\u0648\u0646\u062a \u0628\u06cc\u0631\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a .\n