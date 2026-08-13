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بعد از درگذشت استاد حسین خواجه امیری، خوانندگان جوان در صفحاتشان نوای سوگ سر دادهاند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ۸ دهه هنرآفرینی مدت چشمگیری است تا نام یک هنرمند را در حافظه فرهنگ و هنر یک سرزمین ماندگار کند.
شاید خیلی از آنهایی که در سال ۱۳۲۷، برای نخستین بار صدای حسین خواجه امیری را از رادیو شنیدند، اکنون دیگر بین ما نباشند، اما این خصلت هنر است که نسل به نسل نه تنها از یاد نمیرود بلکه در ذهن مردم ماندگارتر هم میشود تا جایی که حالا تقریبا اکثر نسلهای ایران، نام ایرج خواننده را به خوبی میشناسند.
استادان موسیقی به خوانندهای که در ۸ دهه هنرآفرینی اش، موسیقی اصیل ایرانی را ترویج میکرد، پهلوان آواز ایران را لقب دادهاند به همین خاطر وقتی عصر ۲۱ مرداد، استاد حسین خواجه امیری در سن ۹۴ سالگی از دنیا رفت، همه گفتند پهلوان آواز ایران درگذشت.
استاد خواجه امیری که خواننده مطرح اواز ایرانی بود در برنامه گلها با اساتیدی همچون مرحوم علی تجویدی و فرهنگ شریف همکاری داشت؛ بیشتر مردم ایرج خواننده را با آهنگهای کوچه بازاری اش در فیلمهای ایرانی میشناسند. او هم آوازش از دستگاههای موسیقی ایرانی تبعیت میکرد و هم قلبش پیوند عمیق با خاک ایران داشت.
حسین خواجه امیری با نام هنری ایرج، بارها در برنامههای تلویزیونی از عشقش به ایران دم زده و گفته بود که هیچ گاه هیچ جایی بجز ایران را برای زندگی انتخاب نخواهم کرد.
استاد ریشه در شهر نطنز داشت؛ عشق او به اهل بیت هم از همین اصل و نسب مذهبی اش نشات میگرفت. در همین چند ساعتی که از فوت استاد میگذرد، تعزیه خوانی او در فضای مجازی دست به دست میشود.
استاد ایرج که در تیتراژ سریال چمدان با امیراحسان فدایی همخوانی داشت، همواره از خوانندگان نسل جوان حمایت میکرد.
وقتی هم که خبر درگذشت پیشکسوت آواز ایران در گوش هنر پیچید هنرمندان و موسیقی دانان جوان با انتشار پیامهای متعدد سوگ خود را نمایان ساختند.
علی زندوکیلی نوشت :
استاد ایرج صدایتان تا ابد در تاریخ آواز ایران ماندگار خواهد بود
محمد معتمدی گفت: سفرت بخیر پهلوان بی تکرار...
این پهلوان اواز ایران صبح جمعه ۲۳ مرداد از مقابل تالار وحدت تشییع میشود تا او هم به جمع دوستانی بپیوندند که در وصفشان قطعه ماندگار دوستی را خوانده است.
استاد ایرج میرود و موسیقی ایران میماند با ۲۰۰۰ قطعه شنیدنی اش...