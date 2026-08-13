شبکه ورزش سیما که در پوشش جام جهانی در روز‌های گذشته یکی از نقش آفرینان اصلی رسانه ملی محسوب می‌شد حالا در آستانه آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ‌های مطرح اروپایی و پس از آن آوردگاه بازی‌های آسیایی ناگویا شگفتانه‌های جذابی برای مخاطبان خود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، چند برنامه جدید و البته فصل جدید برنامه‌های با سابقه شبکه ورزش سیما که تقریبا همزمان با ماه پر خیر و برکت ربیع رونمایی می‌شوند.

یک ویژه برنامه مخصوص ورزش بانوان به نام «زرین دخت»، «روی جلد»، مسابقه «برگردون»، «از فوتبال چه خبر» و «کاپیتان پلاس» در میان برنامه‌های جدید شبکه ورزش بیشتر رخ نمایی می‌کنند.

برنامه خبری «دست اول» با ماهیت بصری و تغییر دکور، فصل جدید برنامه‌های «شب‌های فوتبالی»، «لذت فوتبال»، «کوه گشت» برنامه‌های نام آشنای شبکه ورزش هستند که با تغییرات، در مسیر جذب مخاطب بیشتر به روی آنتن می‌روند.

در کنار این‌ها از اواخر ماه شهریور ویژه برنامه بازی‌های آسیایی ناگویا به پوشش زنده و کامل کاروان ایران که با ۳۰۹ ورزشکار در این رقابت‌ها حضور دارند خواهد پرداخت.

‌پخش زنده رقابت ها، تحلیل مسابقات در استودیو تهران و ارتباط زنده با محل برگزاری رقابت‌ها از ویژگی‌های بارز این برنامه است که حدود یک ماه دیگر به روی آنتن شبکه ورزش سیما می‌رود.

از برنامه‌های تخصصی فوتبال داخلی و خارجی گرفته تا برنامه خبر محور و تحلیلی تا برنامه تخصصی بانوان و ساخت برنامه در حوزه مسابقه و سرگرمی از جمله این اقدامات است.