پخش زنده
امروز: -
شورای عالی قرآن به دو نفر از قاریان شرکتکننده در طرح ملی تلاوت شبابالرضا، مدرک درجه ۳ قرائت اعطا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود شریفی از اراک و محمدصادق صارمی از مشهد، از برگزیدگان طرح ملی تلاوت شبابالرضا (ع) موفق شدند در آزمونهای تخصصی شورای عالی قرآن که هر ساله با هدف شناسایی قاریان برتر برگزار میشود، مدرک درجه ۳ قرائت قرآن را کسب کنند.
ثبتنام برای پانزدهمین دوره طرح ملی تلاوت شبابالرضا تا ۲۷ مرداد ادامه دارد و قرار است که این دوره با مشارکت ۱۸ مؤسسه قرآنی در سراسر کشور برگزار شود.
علاقهمندان به منظور ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت www.melitelavat.ir مراجعه کنند.