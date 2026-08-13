روایت سرخس ویژه‌ برنامه خراسان جان؛ از ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و مطالبات مردم سرخس از قاب رسانه ملی به مخاطبان معرفی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این برنامه با حمایت مدیر کل صداوسیمای خراسان رضوی اجرا می‌شود و در طول یک هفته، شهرستان سرخس به سوژه اصلی تولیدات رسانه ملی تبدیل خواهد شد.

فرماندار شهرستان سرخس، با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت‌های این شهرستان گفت: سرخس با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر، موقعیت جغرافیایی راهبردی و نقش مؤثر در حوزه‌های ملی، تاکنون آن‌گونه که شایسته است معرفی نشده است.

مجید بیکی افزود: تلاش داریم ابتدا چهره‌ای واقعی، مثبت و امیدآفرین از شهرستان سرخس به مردم ایران معرفی کنیم و در کنار آن، مسائل و مطالبات دیرینه مردم منطقه را نیز از طریق رسانه به گوش مسئولان کشوری برسانیم.

وی ادامه داد: سرخس باید به ایران و جهان معرفی شود؛ چراکه این شهرستان در نقشه ایران عزیز از جایگاهی مهم و اثرگذار برخوردار است. همچنین فرهنگ غنی، مهمان‌نوازی و ویژگی‌های ارزشمند مردم سرخس، ظرفیت بزرگی برای معرفی به جامعه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به سفر اخیر مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی به سرخس اظهار کرد: قرار است شهرستان سرخس به مدت یک هفته سوژه اصلی رسانه ملی باشد و باید از این فرصت به بهترین شکل برای معرفی توانمندی‌ها، جاذبه‌ها، فرصت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: بخش مهمی از این ویژه‌ برنامه باید به بیان مطالبات مردم و پیگیری مسائل شهرستان اختصاص یابد تا زمینه توجه بیشتر مسئولان و تسریع در روند توسعه سرخس فراهم شود.

فرماندار سرخس گفت: سرخس را با مردم سرخس می‌سازیم و تلاش خواهیم کرد سیمای ارزشمند این شهرستان را به‌عنوان نگینی در شمال شرق ایران به کشور و جهان معرفی کنیم.

بیکی افزود: سرخس دروازه اقوام، تمدن و طلوع آفتاب ایران در شمال شرق کشور است و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیر‌های ارتباطی ایران با جهان، ظرفیتی ارزشمند برای توسعه ملی به شمار می‌رود که باید بیش از پیش دیده و شناخته شود.