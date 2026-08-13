معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران از پیش‌بینی ورود متروباس‌ها و اتوبوس‌های ۱۸ متری برقی به ناوگان پایتخت تا شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن هرمزی، با اشاره به جزئیات قراردادهای منعقدشده برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرارداد تأمین ۱۲۵ دستگاه اتوبوس تمام‌برقی نهایی شده است که این تعداد شامل ۷۵ دستگاه اتوبوس ۲۶ متری و ۵۰ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران درباره وضع فعلی این اتوبوس‌ها افزود: در حال حاضر حدود ۵۰ دستگاه متروباس آماده حمل هستند و ۳۰ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری نیز در مراحل اجرایی قرار دارند.

وی ادامه داد: روند قانونی و فنی برای ورود این اتوبوس‌ها به خطوط در حال طی شدن است و تلاش می‌کنیم تمامی مراحل صدور مجوزها به‌زودی به پایان برسد.

هرمزی با تأکید بر اهمیت رعایت استانداردهای ایمنی و فنی تصریح کرد: همزمان با آزمایش های فنی توسط مشاوران طرح و کارشناسان شرکت واحد اتوبوسرانی، بازرسان اداره استاندارد ایران نیز در محل حضور یافته و بررسی‌های دقیقی انجام داده‌اند.

به گفته وی، موارد مدنظر کارشناسان استاندارد به سازنده ابلاغ شده و فرآیند رفع ایرادات احتمالی در حال اجراست تا تمامی شاخص‌های کیفی تأمین شود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران در پایان با تأکید بر جدیت مدیریت شهری برای تقویت ناوگان عمومی خاطرنشان کرد: به شرط تأمین نقدینگی مورد نیاز، تمامی زیرساخت‌های لازم فراهم است و پیش‌بینی می‌شود تا شهریور شاهد ورود این مد جدید حمل‌ونقلی به چرخه حمل‌ونقل عمومی تهران باشیم.