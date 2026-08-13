مشهدالرضا قلب تپنده جهان اسلام

در سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام بیش از ۵ میلیون زائر و عزادار برای عرض تسلیت به مشهدالرضا مشرف شدند. امسال عزاداران هم داغدار شهادت ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی الرضا هستند و هم سوگوار آقای شهید.