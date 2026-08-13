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امیر خلیفه اصل گفت: باشگاه استقلال خوزستان برای جذب مهاجم سابق استقلال و پرسپولیس اقدامی نکرده است.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر خلیفه اصل در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال استقلال خوزستان مقابل آلومینیوم اراک، اظهار داشت: مقابل تیم و کادر فنی بسیار خوبی قرار میگیریم و بازی بسیار سختی داریم. ما هم استقلال خوزستان هستیم و در پیشفصل، آمادگی ما نسبت به فصل گذشته خیلی بهتر بود. در یک ماه حضور در تهران، اردوی تدارکاتی و بازیهای دوستانه خوبی داشتیم و چند بازیکن از آکادمی باشگاه به تیم اصلی اضافه کردیم.
وی با اشاره به بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی استقلال خوزستان، گفت: انشاءالله بازیکنان همت کنند تا مثل فصل گذشته بهخوبی کنار هم باشیم و نتایج خوبی کسب کنیم. متأسفانه نتوانستیم قرارداد بازیکنانی را که آنها را به تیم دعوت کردهایم، ثبت کنیم و آکادمی باشگاه در این زمینه به ما کمک میکند. امیدوارم بازی بسیار خوبی ارائه کنیم و نتیجه خوبی به دست بیاوریم.
سرمربی استقلال خوزستان درباره اینکه آبیهای اهوازی نمیتوانند در ورزشگاه غدیر اهواز میزبانی کنند، افزود: ۱۶ ماه است که ورزشگاه غدیر قرار بود آماده شود و تاکنون آماده نشده است. متأسفانه مانند سال گذشته مشکل میزبانی داریم. بنیتمیم (مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان) و ابوالقاسمپور (مدیرعامل استقلال خوزستان) قول دادهاند که ورزشگاه غدیر را در دو هفته آماده کنند.
خلیفه اصل با بیان اینکه سه بازیکن از نفرات تستی به تیم استقلال خوزستان اضافه شدهاند، گفت: زمانی که برنامهریزی میکردیم، از هیئت مدیره باشگاه خواستیم با کمک بازیکنانی که به فروش میرسند، پنجره نقلوانتقالاتی باشگاه را باز کنند. ابوالفضل کوهی و امیرحسین جلالیوند به ترتیب به نساجی و سپاهان پیوستند و برای باز شدن پنجره تیم درآمدزایی شد، اما این پنجره هنوز باز نشده است.
وی درباره پروندههایی که باعث شده پنجره نقلوانتقالاتی استقلال خوزستان باز نشود، افزود: از هیئت مدیره باشگاه تشکر میکنم که تمام تلاش خود را میکنند تا مشکل جذب بازیکن برطرف شود و فکر میکنم این اتفاق رخ خواهد داد. پرونده بازیکنان خارجی و چند ایرانی برای ما مشکل ایجاد کرده است. فکر میکنم از هفته سوم خدمت بازیکنانی هستیم که قرارداد آنها هنوز ثبت نشده است.
سرمربی استقلال خوزستان درباره برگزاری دیدار تیمش با آلومینیوم اراک در غیاب تماشاگران، گفت: دوست داریم هواداران ما از اهواز بیایند و استقلال خوزستان را حمایت کنند تا بازیکنان جوان ما انرژی بیشتری بگیرند. با این حال از میزبانی محروم هستیم. لیگ بسیار فشرده و سختی داریم و فشار بیش از حدی به بازیکنان وارد میشود. باید بیشتر به فکر ریکاوری باشیم و امیدوارم لیگ بسیار خوبی را پشت سر بگذاریم.
خلیفه اصل درباره شایعات پیوستن عیسی آلکثیر و عبدالله ناصری به استقلال خوزستان، افزود: آلکثیر بازیکنی بسیار بزرگ و قابل احترام است، اما در تفکرات ما نیست و صحبتی با او نشده است. این خبر فقط در فضای مجازی مطرح شد. عبدالله ناصری هم در جمع ما نیست و در تمرینات ما حضور نیافته است.