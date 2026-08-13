وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: بیش از ۹۰ درصد حفاری‌های غیر مجاز در کشور که به دست افراد سودجود انجام می‌شود پوچ هستند.

سید رضا صالحی امیری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: سالانه بیش از دو هزار پرونده حفاری غیر مجاز در محاکم قضایی تشکیل می‌شود و افراد سودجود را یگان حفاظت میراث فرهنگی و نیرو‌های انتظامی و امنیتی دستگیر می‌کنند.

وی بیان کرد: بخش زیادی از حفاری‌های غیر مجاز، ناشی از جهل و ناآگاهی است و هیچ شیء و اثری برای افراد حاصل نمی‌شود.

صالحی امیری به گستردگی ظرفیت فرهنگ و تمدن ایران و و جود ۴۳ هزار اثر ثبت ملی در کشور اشاره کرد و اظهارداشت: از آنجا که حفاظت از آثار تاریخی و حریم آن با کار فیزیکی پیچیده و دشوار است، پوشش پهپادی و ایجاد مرکز مدیریت و کنترل حفاظت از میراث فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: برای اجرای طرح حفاظت الکترونیک، حفاظت با تجهیزات پیشرفته و حفاظت پهپادی، با دستگاه‌های مربوطه گفت‌و‌گو شده و در آینده اجرا خواهد شد.

