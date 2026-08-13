

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی قاینات گفت: ماموران پاسگاه انتظامی ابراهیم آباد شهرستان قاینات در محور‌های مواصلاتی از یک دستگاه تریلی ،هزار و ۲۴۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را که به طرز ماهرانه جاساز شده بود کشف کردند.

سرهنگ فولادی افزود: مأموران در این خصوص یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم را دستگیر کردند که با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.