همزمان با سالروز رحلت شهادت‌گونه پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، و در آستانه شب شهادت امام رضا(ع)، مردم ولایت‌مدار شهر گلستان در مراسم راهپیمایی و عزاداری شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم در میدان امام شهید خامنه‌ای (ره) آغاز شد و عزاداران با تشکیل دسته عزاداری، در مسیر میدان امام تا فلکه دوم گلستان حرکت کردند و پس از طی مسیر، به محل تجمع بازگشتند.

مردم مؤمن و ولایت‌مدار شهر گلستان با حضور در این آیین، ضمن عرض ارادت به ساحت پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، در سوگ رحلت پیامبر اعظم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و در آستانه شهادت امام رضا (ع) به عزاداری پرداختند.