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بخشدار علا شهرستان صیدون استان خوزستان گفت: ۳۹ طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی در روستاهای این بخش در ۹ ماه گذشته اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، علی مکارمی اظهار داشت: ۳۹ طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی در روستاهای بخش علا طی ۹ ماه گذشته اجرا شد که توسعه راهها، گازرسانی، تقویت شبکه برق و ارتباطات، بهداشت، آموزش، ورزش و خدمات روستایی از مهمترین محورهای اقدامات انجامشده بوده است.
وی افزود: این طرحها شامل بتنریزی، جدولکاری، سنگکاری، اجرای طرحهای روشنایی، احداث پارک، اجرای چمن مصنوعی، نصب پایههای دکوراتیو روشنایی، بازگشایی و تعریض معابر و خیابانها، اجرای دیوار حائل و دیگر طرحهای عمرانی و خدماتی بوده است.
بخشدار علا همچنین از نصب دوربینهای مداربسته در ورودی و خروجی تمامی روستاهای دارای دهیاری خبر داد و گفت: این طرح بهصورت صددرصدی در این روستاها اجرا شده است.
توسعه راهها و زیرساختهای ارتباطی
مکارمی گفت: در حوزه راه نیز طرح های زیرسازی، ابنیه فنی، تعریض پل و احداث و بهسازی مسیر به طول سه کیلومتر در جاده سرکول و پسکول اجرا شده است.
وی افزود: در حوزه گازرسانی، عملیات گازرسانی به روستاهای پاتاوه، رکهکن، غربت، بلکدان و قلهفندی انجام شده و طرح توسعه گاز در روستاهای رودزیر، دره بنیاب و بنهلم نیز در دستور کار و اجرا قرار گرفته است.
بخشدار علا ادامه داد: طرح تعویض سیمهای مسی با کابلهای خودنگهدار در روستاهای رودزیر، بلکدان، سرآسیاب، بنشوار، کستی و دوبند اجرا شده است.
وی همچنین از نصب و راهاندازی دکل مخابراتی روستای منجوک و نصب دکل ایرانسل در روستای سرآسیاب خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای بهبود دسترسی روستاییان به خدمات ارتباطی انجام شده است.
رفع نقاط حادثهخیز با استفاده از ظرفیت سازمان آب و برق
مکارمی گفت: با استقرار ماشینآلات سازمان آب و برق شامل ۲ دستگاه بولدوزر، ۲ دستگاه بیل مکانیکی و چند دستگاه کمپرسی به مدت ۶ ماه، اقدامات مختلفی از جمله اصلاح نقاط حادثهخیز، اصلاح مسیر مسیلها، لایروبی دهانه پلها و کانالهای کشاورزی انجام شد.
وی یکی دیگر از اقدامات مهم انجامشده را راهاندازی مرکز سلامت روستای سرآسیاب پس از سالها عنوان کرد و افزود: این مرکز با حضور پزشک و داروخانه، خدمات درمانی و بهداشتی را به مردم منطقه ارائه میدهد.
بخشدار علا همچنین از اجرای پارک چندمنظوره روستای شهرک ماوی بهعنوان نخستین پارک بخش علا خبر داد و گفت: این پروژه میتواند نقش مهمی در ایجاد فضای تفریحی و اجتماعی برای مردم منطقه داشته باشد.
مکارمی از اجرای سه طرح چمن مصنوعی در روستاهای بنهلم، دره بنیاب و بنشوار خبر داد و گفت: توسعه فضاهای ورزشی روستایی از دیگر برنامههای اجراشده در این بخش بوده است.
احداث مدرسه در مناطق صعبالعبور
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی اظهار کرد: مدرسه مناطق صعبالعبور سرکول و پسکول در مدت ۴۰ روز احداث شد تا دانشآموزان این مناطق نیز از فضای آموزشی مناسب برخوردار شوند.
مکارمی افزود: علاوه بر این اقدامات، پروژههایی نیز در روستاهای فاقد دهیاری از جمله پاتاوه، رکهکن، غربت، بنهکرک و بلکدان اجرا شده است.
بخشدار علا با اشاره به مجموعه اقدامات انجامشده طی ۹ ماه حضور خود در این بخش گفت: هدف اصلی مجموعه مدیریتی بخش، توسعه متوازن روستاها، رفع محرومیت، تقویت زیرساختها و افزایش کیفیت خدمات عمومی به مردم بوده و پیگیری پروژهها و مطالبات مردم تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داشت.
براساس این گزارش صیدون شهری در استان خوزستان با مرکزیت شهرستان صیدون محسوب میشود. این شهر در بخش مرکزی همین شهرستان قرار دارد و پیشتر جزو بخشهای شهرستان باغملک بوده است.
بخش علا، یکی از بخشهای شهرستان صیدون در استان خوزستان ایران است.
فاصله صیدون تا اهواز (مرکز استان خوزستان) حدودا ۱۸۰ تا ۱۹۰ کیلومتر به سمت شمالشرق است.