

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیروز قربانی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل استقلال خوزستان در هفته نخست لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: خدا را شکر که شرایط به شکلی پیش رفت که لیگ ایران دوباره آغاز شود. من خیلی به کنفرانس‌های قبل از بازی اعتقاد ندارم، اما حتی دلم برای همین نشست‌ها هم تنگ شده بود. امیدوارم فصل خوبی برای همه باشد.

سرمربی آلومینیوم اراک درباره شرایط این تیم در آستانه شروع فصل توضیح داد: تمریناتمان را نسبت به برخی تیم‌ها دیرتر آغاز کردیم، اما دنبال بهانه نیستیم. با جذب چند بازیکن باتجربه تلاش کردیم از نظر سنی بین جوان‌ها و باتجربه‌ها تعادل ایجاد کنیم. تیم ما جوان‌های خوبی دارد که می‌توانند در آینده فوتبال ایران نقش مهمی داشته باشند.

او ادامه داد: مجموعه خوبی در اختیار داریم و امیدوارم در درجه اول کیفیت فوتبالمان مناسب باشد و در کنار آن بتوانیم نتایج خوبی هم کسب کنیم. همه این موارد در جریان مسابقات خودش را نشان خواهد داد.

قربانی درباره روند نقل‌وانتقالات آلومینیوم بیان کرد: باشگاه از ابتدا ساختار مناسبی داشته و با اضافه شدن محمدی، کار‌ها را با تعامل پیش بردیم. تقریباً توانستیم تمام بازیکنانی را که مدنظر داشتیم جذب کنیم. علاوه بر شخصیت بازیکن، شرایط مالی باشگاه هم برای ما اهمیت داشت و خوشبختانه در چارچوب بودجه‌ای که داشتیم، بازیکنان خوبی به خدمت گرفتیم.

وی درمورد احتمال تکرار موفقیت‌های فجر سپاسی و قرار گرفتن آلومینیوم در مسیر موفقیت تصریح کرد: هدف ما این است که تیمی باکیفیت داشته باشیم و فوتبال خوبی بازی کنیم، اما طبیعتاً نتیجه هم برایمان اهمیت دارد. امیدواریم متناسب با شخصیت آلومینیوم نتیجه بگیریم.

قربانی در پایان درباره شناختش از استقلال خوزستان خاطرنشان کرد: کادر فنی استقلال خوزستان همان کادر فصل گذشته است و شناخت نسبی از آنها داریم، اما من همیشه سعی می‌کنم تیم‌هایم پراکتیو باشند و به جای تمرکز روی حریف، بیشتر روی کار خودمان تمرکز کنیم.