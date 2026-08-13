تأکید معاون زندانهای مازندران بر نقش اشتغال پایدار در کاهش بازگشت مجدد زندانیان
معاون سلامت، اصلاح و تربیت ادارهکل زندانهای مازندران، اشتغال پایدار را یکی از مهمترین عوامل در بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه و کاهش بازگشت مجدد آنان به زندان عنوان کرد.
عابدی در حاشیه افتتاح کارگاه پرورش قارچ در کانون اصلاح و تربیت استان، با اشاره به برنامههای این سازمان در حوزه اصلاح و تربیت زندانیان گفت: سازمان زندانها در راستای اصلاح و تربیت زندانیان، برنامههای متعدد و متنوعی را دنبال میکند که یکی از برنامههای راهبردی در این حوزه، آموزش مهارتهای فنی و حرفهای است.
وی افزود: در همین راستا، تفاهمنامهای میان سازمان زندانها و سازمان آموزش فنی و حرفهای منعقد شده و متعاقب آن نیز همکاری و تفاهم میان ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان مازندران و ادارهکل زندانهای استان شکل گرفته است که نتیجه آن، اجرای طرحهای مهارتآموزی و اشتغالزایی از جمله راهاندازی کارگاه پرورش قارچ در کانون اصلاح و تربیت استان است.
عابدی با تأکید بر اهمیت ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان تصریح کرد: هدف از اجرای این طرحها، فراهم کردن زمینه اشتغال و کسب درآمد برای زندانیان و کمک به کاهش بازگشت مجدد آنان به زندان است؛ چراکه اشتغال پایدار میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از تکرار جرم داشته باشد.
معاون سلامت، اصلاح و تربیت ادارهکل زندانهای مازندران خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان زندانها، فراهم کردن زمینه بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه است و در همین راستا، آموزشهای فنی و حرفهای با جدیت و قوت دنبال خواهد شد.
وی ادامه داد: تلاش میکنیم پس از آزادی مددجویان نیز با استفاده از ظرفیت مرکز مراقبت بعد از خروج و همکاری دستگاههای مرتبط، زمینه ایجاد شغل پایدار برای افراد آزادشده فراهم شود تا آنان بتوانند با برخورداری از یک حرفه و درآمد مناسب، زندگی سالمی را در جامعه آغاز کنند.
عابدی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار آموزشهای مهارتی و توسعه فرصتهای اشتغال، زمینه کاهش بازگشت مجدد زندانیان و تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی سازمان زندانها بیش از پیش فراهم شود.