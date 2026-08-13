بابویه، مسئول اشتغال و حرفه‌آموزی اداره‌کل زندان‌های مازندران، در حاشیه افتتاح کارگاه پرورش قارچ در کانون اصلاح و تربیت استان گفت: راه‌اندازی این کارگاه حاصل همکاری و هم‌افزایی اداره‌کل زندان‌های مازندران و اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،

وی افزود: با حمایت‌های مالی و پشتیبانی‌های انجام‌شده از سوی سازمان زندان‌ها و همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای، زمینه راه‌اندازی این کارگاه فراهم شد و امروز شاهد به ثمر نشستن یک اقدام مشترک و اثرگذار در حوزه حرفه‌آموزی و اشتغال مددجویان هستیم.

مسئول اشتغال و حرفه‌آموزی اداره‌کل زندان‌های مازندران با اشاره به اهمیت حرفه‌آموزی در کاهش بازگشت مجدد زندانیان به چرخه جرم و زندان، گفت: حرفه‌آموزی زمانی می‌تواند اثربخشی واقعی داشته باشد که به اشتغال و تولید منتهی شود؛ چراکه ایجاد مهارت و فراهم کردن زمینه کسب درآمد، نقش مهمی در بازگشت سالم مددجویان به جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.



بابویه ادامه داد: در حال حاضر ۱۰ نفر از مددجویان کانون اصلاح و تربیت مازندران در این کارگاه مشغول به فعالیت هستند و در قبال فعالیت خود، دستمزد دریافت می‌کنند.



وی با بیان اینکه توسعه اشتغال مولد و حرفه‌آموزی از برنامه‌های جدی اداره‌کل زندان‌های مازندران است، گفت: با توجه به ظرفیت‌های صنعتی موجود در استان، رایزنی‌های متعددی برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای مددجویان انجام شده است که راه‌اندازی کارگاه‌های صنعتی از جمله کارگاه جوشکاری و سوله‌سازی در اردوگاه استان، یکی از نمونه‌های این اقدامات است.



مسئول اشتغال و حرفه‌آموزی اداره‌کل زندان‌های مازندران با اشاره به وضعیت اشتغال مددجویان در استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۲۰۰ نفر از مددجویان در بخش اشتغال مولد و دستمزدبگیری فعالیت دارند و با همکاری بخش خصوصی مشغول به کار بوده و حقوق دریافت می‌کنند.



بابویه همچنین از کسب رتبه نخست کشوری مازندران در حوزه حرفه‌آموزی خبر داد و افزود: در سه‌ماهه نخست سال جاری، استان مازندران در زمینه حرفه‌آموزی و اخذ گواهینامه‌های مهارتی توسط مددجویان، رتبه نخست کشور را به دست آورد.