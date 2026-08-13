اداره کل هواشناسی خوزستان درباره تداوم توده هوای گرم و افزایش دما تا ۵۰ درجه و بالاتر در بیشتر مناطق استان، به‌ویژه مناطق شمالی و شرقی هشدار سطح قرمز صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، براساس هشدار قرمز هواشناسی خوزستان، از اواخر وقت یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ شاهد استقرار توده هوای گرم و افزایش شدید دما در استان خواهیم بود.

افزایش دما و ثبت دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه سانتی‌گراد و بالاتر که تا اواخر وقت دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ تداوم خواهد داشت، اغلب مناطق استان به‌جز مناطق مرتفع شمالی و شرقی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بر اساس اعلام هواشناسی خوزستان، افزایش شدید مصرف حامل‌های انرژی، احتمال آتش‌سوزی در مراتع و مزارع و انتظار خسارت ناشی از تنش دمایی در بخش‌های کشاورزی و دامداری از آثار این شرایط جوی خواهد بود.

هواشناسی خوزستان در این هشدار بر صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از تردد‌های غیرضروری در حوالی ظهر تا اوایل غروب، جلوگیری از آبیاری مزارع در ساعات گرم روز و قرار نگرفتن در معرض مستقیم نور خورشید تأکید کرده است.

همچنین توصیه شده است در صورت مشاهده آتش در مراتع، موضوع به‌سرعت اطلاع داده شود و در معرض نور خورشید از وسایلی مانند عینک آفتابی، کلاه و موارد مشابه استفاده شود. کشاورزان نیز برای کاهش خسارت ناشی از گرما، نسبت به رعایت توصیه‌های فنی اقدام کنند.