

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های بسکتبال کمتر از از ۱۸ سال آسیا سال ۲۰۲۶ از ۲۲ مرداد تا اول شهریور در شهر احمدآباد کشور هند برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه C با تیم‌های چین، قطر و سریلانکا همگروه است.

برنامه دیدار‌های تیم ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۲۳ مرداد:

ایران - قطر ساعت ۱۱:۳۰،

۲۵ مرداد:

ایران- سریلانکا ساعت ۱۱:۳۰،

۲۷ مرداد:

ایران - چین ساعت ۸:۳۰

در پایان این رقابت‌ها، چهار تیم برتر سهمیه حضور در جام جهانی بسکتبال زیر ۱۹ سال ۲۰۲۷ در جمهوری چک را دریافت خواهند کرد.

وسلین ماتیچ که به دلیل تاخیر در اخذ ویزای کشور هندوستان نتواسته بود همراه تیم باشد امروز به عنوان مدیر فنی عازم هندوستان می‌شود.

فهرست نهایی تیم ملی بسکتبال زیر ۱۸ سال پسران برای حضور در رقابت‌های کاپ آسیا کمتر از ۱۸ سال ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

۰ امیررضا آذری

۱ علیرضا رشیدی

۳ محمدصفا بهنیا

۶ محمدیاشار کمال‌خالدی

۷ مانی منوچهری

۹ امیرمحمد جعفرخانی

۱۱ کیاشا طاهری

۱۴ سهیل سلیمان‌نژاد

۱۷ متین اسماعیلی

۲۳ محمدصالح پاک‌گوهر

۳۰ محمد شمسی انبوهی

۳۵ کیانمهر کوچکی

مدیرفنی: وسلین ماتیچ

سرمربی: علی حسن‌پور

مربی: البرز آبکناری

بدنساز: میلاد باقری

سرپرست:شهریار کریمی