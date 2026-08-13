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معاون عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس از حادثه غرقشدگی یک جوان در دریاچه پارک تندرستی فردیس خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، با تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام خبر غرقشدگی یک جوان در دریاچه پارک تندرستی، بلافاصله سه دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاههای ۱۰۱ و ۱۰۳ به همراه ۱۰ نفر از نیروهای آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
در این حادثه، یک جوان ۱۷ ساله در بخش دریاچه پارک تندرستی و در عمق تقریبی سه تا چهار متری آب غرق شده بود که نیروهای آتشنشانی پس از حضور در محل، پیکر این فرد را از آب خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند.