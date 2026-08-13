به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با سالروز شهادت مظلومانه امام رضا (ع)، دشت ورامین شاهد حضور پرشور زائرانی بود که با پای پیاده، مسیر‌های منتهی به شهرستان پیشوا را پیمودند.

مشتاقانی که امسال توفیق حضور در مشهد مقدس و پابوسی حضرت رضا (ع) را نداشتند، با شعار‌های «یا رضا» و «یا جعفر بن موسی»، خود را به آستان مقدس برادر بلافصل ایشان رساندند. زائران و مجاوران با تجمع در این بارگاه ملکوتی، ضمن عرض تسلیت به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، ارادت خالصانه خود را به خاندان عصمت و طهارت نشان داده و سلام خود را از راه دور به خورشید خراسان تقدیم کردند.