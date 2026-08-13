همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، حرم مطهر بی‌بی هاجر خاتون (س) در سنندج میزبان مردم استان و زائرانی از دیگر نقاط کشور بود که برای عرض تسلیت و ابراز ارادت به ساحت امام هشتم (ع) در این بارگاه حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بسیاری از ارادتمندان امام رضا (ع) که به دلیل شرایط مختلف امکان سفر به مشهد مقدس و حضور در حرم مطهر رضوی را نداشتند، امروز خود را به حرم بی‌بی هاجر خاتون (س) رساندند تا در این مکان مقدس، سوگوار شهادت امام هشتم (ع) باشند.

این حضور، جلوه‌ای از دلدادگی مردم به خاندان اهل بیت (ع) و فرصتی برای زائران بود تا در فضایی معنوی، به ساحت امام رضا (ع) عرض تسلیت کنند.