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هیئتی امنیتی از مقامات ارشد عراق به ریاست رئیس دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور وارد عربستان شد تا درباره مجموعهای از پروندههای امنیتی مشترک، از جمله حملات اخیر، موضوع پهپادها و راههای تقویت هماهنگی امنیتی میان دو کشور گفتوگو کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ شبکه سعودی الحدث گزارش دهد که یک هیئت امنیتی بلندپایه عراق برای بررسی شماری از پروندههای امنیتی و مسائل مشترک میان بغداد و ریاض وارد عربستان شد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی شبکههای «العربیه» و «الحدث»، ریاست این هیئت را «عبدالأمیر الشمری»، رئیس دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، بر عهده دارد و «حمید الشطری»، رئیس دستگاه اطلاعات عراق، «مهند الاسدی»، فرمانده پدافند هوایی و «زید حوشی» رئیس دستگاه مبارزه با تروریسم این کشور نیز در آن حضور دارند.
این هیئت قرار است در دیدار با مقامات سعودی، شماری از پروندههای امنیتی مورد اهتمام مشترک دو کشور را بررسی کند.
بر اساس این گزارش، حملات به عربستان و همچنین تجاوزات به عراق، پرونده پهپادها در عراق و راههای تقویت هماهنگی و همکاری امنیتی میان بغداد و ریاض از مهمترین محورهای مذاکرات هیئت عراقی خواهد بود.