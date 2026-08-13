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در سوگ شهادت امام رضا (ع) مردم نقاط مختلف استان۰ با برگزاری دستههای عزاداری و آیینهای سینهزنی، ارادت خود را به امام هشتم شیعیان ابراز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، همزمان با سالروز شهادت حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، مراسم عزاداری، سینهزنی و در نقاط مختلف استان شهرها و روستاها برگزار شد.
همچنین همایش بزرگ رضویون با حضور زائرین وکاروانهای پیاده از شهرستان بام و صفی آباد وخوشاب در سالروز شهادت امام رضا (ع) در امامزاده حمزه بن موسی (ع) روستای دهنه شیرین، برگزار شد.