توسعه زیرساختها در دروازه تجاری ایران و اروپا؛ هدفگذاری تردد روزانه ۱۰۰۰ کامیون ترانزیتی از پایانه مرزی بازرگان
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: پایانه مرزی بازرگان بهعنوان دروازه ارتباط تجاری ایران و اروپا، ظرفیت دستیابی به پذیرش روزانه ۱۰۰۰ دستگاه کامیون را دارد و تحقق این هدف با توسعه زیرساختها و افزایش هماهنگیها با کشور ترکیه در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
رضا اکبری در نشست بررسی روند فعالیت پایانه مرزی بازرگان که با حضور استاندار آذربایجانغربی، رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان ماکو و سایر مسئولین برگزار شد، گفت: پایانه مرزی بازرگان در حوزههای ترانزیت، واردات و صادرات کالا از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و دارای عملکرد رو به رشدی است.
وی با اشاره به افزایش ۱۹ درصدی تردد ناوگان ترانزیتی از این پایانه مرزی در چهار ماهه سپری شده از سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، بیان کرد: بر اساس مصوبات موجود، ظرفیت پذیرش ناوگان در پایانه مرزی بازرگان باید روزانه به ۱۰۰۰ دستگاه کامیون افزایش یابد و در همین راستا، مذاکرات و پیگیریهای متعددی در سطوح ملی و استانی با طرف ترکیهای انجام شده است.
معاون وزیر و رئیس سازمان خاطرنشان کرد: در نتیجه پیگیریها و مذاکرات با طرف مقابل، میزان پذیرش روزانه کامیون در مقاطعی در سمت بازرگان به ۴۰۴ دستگاه افزایش یافته و برای دستیابی به ظرفیت هدفگذاریشده، افزایش پذیرش ناوگان از سوی طرف ترکیه نیز ضرورت دارد.
اکبری با اشاره به برنامه توسعه زیرساختهای پایانه مرزی بازرگان، افزود: طرح جامع این پایانه به تصویب رسیده و وارد مرحله انتخاب پیمانکار شده و با آغاز عملیات اجرایی، بخش مهمی از زیرساختهای مورد نیاز این پایانه مرزی ساماندهی میشود.
وی تأکید کرد: ساماندهی سردرب نقطه صفر مرزی، ایجاد انطباق میان طرح پایانه و گمرک، ساماندهی تجهیزات ایکس ری و اصلاح فرآیندهای تردد از جمله اقداماتی است که در قالب برنامه طرح جامع توسعه پایانه مرزی بازرگان پیگیری میشود.
معاون وزیر و رئیس سازمان ادامه داد: توسعه فیزیکی پایانه مرزی در کنار تسهیل فرآیندهای مرزی، هماهنگی ساعت کاری دو کشور، مدیریت یکپارچه کنترل ناوگان و کاهش توقفهای غیرضروری کامیونها میتواند نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تجارت و ترانزیت از این پایانه مرزی ایفا کند.
اکبری همچنین به اهمیت ساماندهی و تفکیک ترددهای تجاری، مسافری و محلی در ابن پایانه مرزی اشاره و تصریح کرد: با توجه به جایگاه ملی و بینالمللی این پایانه، باید از ظرفیت موجود بهگونهای استفاده شود که تردد ناوگان تجاری با سرعت و سهولت بیشتری صورت گیرد.
وی عنوان کرد: مجموعه اقدامات زیرساختی در کنار مذاکرات و هماهنگی مستمر با کشور ترکیه با جدیت دنبال میشود تا پایانه مرزی بازرگان بهعنوان مهمترین دروازه زمینی تجارت ایران با اروپا، به ظرفیت واقعی خود دست یابد.