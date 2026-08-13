از سرگیری پروازهای مسیر بوشهر ـ اصفهان و بالعکس
مدیرکل فرودگاههای استان بوشهر از افزایش پروازهای مسیر بوشهر ـ تهران و بالعکس از هفته آینده و همچنین از سرگیری پروازهای بوشهر ـ اصفهان و بالعکس خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عباس اسماعیلی با اشاره به مطالبات مردمی برای توسعه مسیرهای هوایی استان، اظهار کرد: با پیگیریهای صورت گرفته، پروازهای مسیر بوشهر ـ اصفهان و بالعکس پس از سالها توقف، از روز شنبه هفته آینده ۲۴ مرداد دوباره برقرار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این پروازها روزهای یکشنبه هر هفته انجام میشود، افزود: از سرگیری این مسیر پروازی نقش مهمی در افزایش دسترسی هوایی مردم استان بوشهر به مرکز کشور، تسهیل در تردد مسافران و همچنین رفاه فعالان اقتصادی و تجاری خواهد داشت.
مدیرکل فرودگاههای استان بوشهر با اشاره به وضعیت پروازهای پایتخت نیز، اظهار کرد: در حال حاضر پروازهای مسیر بوشهر ـ تهران و بالعکس در روزهای شنبه و سهشنبه انجام میشود که طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، از هفته آینده تعداد روزهای پروازی این مسیر افزایش یافته و پروازها در ۴ روز هفته انجام میگیرد.
وی با تأکید بر روند رو به رشد خدمات پروازی در این فرودگاه، یادآور شد: توسعه و افزایش پروازها همواره در دستور کار قرار دارد و پیگیریهای مستمر برای اضافه شدن مسیرهای جدید و رسیدن به سطح مطلوب خدمات پروازی به مردم شریف استان ادامه دارد.
اسماعیلی همچنین از تقویت ارتباطات هوایی استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با برقراری مسیرهای جدید و همچنین آغاز پروازهای مسیر مشهد مقدس از ابتدای شهریور، مجموع پروازهای هفتگی فرودگاه بوشهر به ۱۶ سورتی پرواز افزایش مییابد که گامی مهم در مسیر توسعه زیرساختهای حملونقل هوایی استان محسوب میشود.