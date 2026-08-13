از سرگیری پرواز‌های مسیر بوشهر ـ اصفهان و بالعکس

مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر از افزایش پرواز‌های مسیر بوشهر ـ تهران و بالعکس از هفته آینده و همچنین از سرگیری پرواز‌های بوشهر ـ اصفهان و بالعکس خبر داد.