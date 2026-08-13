طبخ و توزیع ۶۰۰ پرس غذای نذری به مناسبت ایام سوگواری ماه صفر
همزمان با ایام سوگواری رحلت حضرت رسول اکرم (صلیاللهعلیهوآله)، شهادت حضرت امام حسن مجتبی (علیهالسلام) و شهادت حضرت امام رضا (علیهالسلام)، ۶۰۰ پرس غذای نذری با مشارکت مردم، خیرین و ارادتمندان اهلبیت (علیهمالسلام) در شهرستان ماکو طبخ و میان عزاداران و شهروندان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
حجتالاسلام والمسلمین سید محمد هاشمی، امام جمعه ماکو، اظهار کرد: همزمان با ایام سوگواری رحلت حضرت رسول اکرم (صلیاللهعلیهوآله)، شهادت حضرت امام حسن مجتبی (علیهالسلام) و شهادت حضرت امام رضا (علیهالسلام)، ۶۰۰ پرس غذای نذری طبخ و میان عزاداران و شهروندان توزیع شد.
وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ نذر و اطعام در جامعه افزود: برگزاری چنین برنامههایی علاوه بر ادای ارادت به ساحت مقدس اهلبیت (علیهمالسلام)، زمینهساز تقویت روحیه همدلی، مشارکت و نوعدوستی در میان مردم است.
امام جمعه ماکو ادامه داد: فرهنگ نذر و احسان از سنتهای ارزشمند اسلامی است که در مناسبتهای مذهبی، بهویژه ایام سوگواری اهلبیت (علیهمالسلام)، جلوهای ویژه پیدا میکند و مشارکت مردم در این امور خیر، نشاندهنده عمق محبت و دلبستگی آنان به خاندان عصمت و طهارت است.
حجتالاسلام والمسلمین هاشمی در پایان از تمامی خیرین، بانیان و دستاندرکاران طبخ و توزیع غذای نذری قدردانی کرد و این اقدام را نمونهای ارزشمند از خدمت مؤمنانه و مردمی در شهرستان ماکو دانست.