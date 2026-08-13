پخش زنده
امروز: -
نماینده ولیفقیه در مازندران گفت: کارنامه جمعی مردم ایران درخشان است و هر فرد باید در کنار این کارنامه، به کارنامه شخصی خود نیز توجه داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به حضور مردم ایران در عرصههای مختلف انقلاب و مقابله با توطئههای دشمنان گفت: کارنامه جمعی مردم ایران درخشان است و هر فرد باید در کنار این کارنامه، به کارنامه شخصی خود نیز توجه داشته باشد.
آیتالله محمدباقر محمدی لائینی در مراسم یادواره پنج شهید روستای ابچین بخش هزارجریب نکا، با اشاره به فراز و فرودهای تاریخ معاصر ایران، کارنامه مردم کشور را درخشان توصیف کرد.
وی با یادآوری رویدادهایی همچون پیروزی انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و شکلگیری حماسههای بزرگ مردمی، به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشاره کرد و آن را نمادی از توطئه استکبار برای بازگرداندن سلطنت به ایران دانست.
نماینده ولیفقیه در مازندران افزود: مردم ایران امروز نیز با بصیرت خود نقشههای دشمنان را نقش بر آب کردهاند.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به اغتشاشات اخیر گفت: اغتشاشگران داخلی بدتر از خارجیها هستند.
وی افزود: مردم با ایستادگی در برابر فتنههای اخیر و حضور ۱۶۴ شب در تجمعات، بار دیگر نشان دادند که هوشیار و انقلابی باقی ماندهاند.
نماینده ولیفقیه در مازندران در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به عملکرد فردی گفت: در کنار کارنامه جمعی مردم ایران، هر فرد باید به کارنامه شخصی خود نیز توجه داشته باشد و پاسخگوی عملکرد فردی خود باشد.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به ایام رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) افزود: کارنامه قبولی مردم ایران نزد رسول خدا (ص) نیز مورد قبول خواهد بود، چرا که این مسیر ادامه راه اولیای الهی است.
روستای ابچین از مناطق لایی بخش هزارجریب نکا است و در ۶۰ کیلومتری جنوب این شهرستان قرار دارد.