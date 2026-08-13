رئیس کمیسیون عمران مجلس:
مدیریت یکپارچه پایانههای مرزی باید عملیاتی شود
رئیس کمیسیون عمران مجلس بر ضرورت توسعه مسیرهای تجاری، تقویت بخش خصوصی و اصلاح فرآیندهای مدیریتی در پایانههای مرزی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
محمد رضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در نشست راهبردی بررسی راهکارهای تسهیل امور بازرگانی و روانسازی لجستیک کالا در مرز بازرگان، بر ضرورت توسعه مسیرهای تجاری، تقویت بخش خصوصی و اصلاح فرآیندهای مدیریتی در پایانههای مرزی تأکید کرد.
رضایی با اشاره به ضرورت تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز کشور اظهار کرد: کالاهای مورد نیاز کشور باید از کانالهای جایگزین و مسیرهای متنوع، از جمله بنادر جنوبی، تأمین و منتقل شوند تا در شرایط مختلف، استمرار جریان تأمین کالا با اختلال مواجه نشود.
وی با تأکید بر نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه تجارت خارجی افزود: دستگاه دیپلماسی، بهویژه در حوزه اقتصادی، باید تعامل سازنده و فعالتری با کشورهای منطقه داشته باشد و از ظرفیت روابط منطقهای برای توسعه تجارت و ترانزیت کشور استفاده شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به فلسفه ایجاد مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد با هدف تسهیل و روانسازی جریان کالا و تجارت ایجاد شدهاند و فرآیندهای موجود در این مناطق باید در راستای همین هدف اصلاح و تسهیل شوند.
وی همچنین ایجاد مدیریت یکپارچه در پایانههای مرزی را ضروری دانست و تأکید کرد: تعدد دستگاههای متولی در مرز نباید موجب موازیکاری و افزایش زمان انجام فرآیندها شود و مدیریت یکپارچه پایانههای مرزی باید از مرحله سیاستگذاری به مرحله اجرا و عملیات برسد.
رضایی با تأکید بر ضرورت افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور اظهار کرد: سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران همچنان پایین است و باید افزایش پیدا کند. در همین راستا، میتوان از ظرفیت تشکلهای بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی برای مدیریت و ساماندهی بهتر فرآیندهای پایانههای مرزی استفاده کرد.
وی افزود: اتاقهای بازرگانی در برخی حوزهها میتوانند مدیریت بهتری نسبت به دولت در پایانههای مرزی اعمال کنند و باید از ظرفیت و توان تخصصی بخش خصوصی در این زمینه بهره بیشتری گرفته شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین بر ضرورت حذف مقررات زائد و کاهش بروکراسی اداری تأکید کرد و گفت: مقرراتی که موجب کندی فرآیند تجارت و افزایش زمان توقف ناوگان میشوند باید مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت غیرضروری بودن حذف شوند.
رضایی با اشاره به اجرای سامانه نوبتدهی آنلاین کامیونها در منطقه، این اقدام را یک نقطه مثبت در ساماندهی تردد ناوگان دانست و بر توسعه و تکمیل این فرآیند تأکید کرد.
وی در پایان با اشاره به ضرورت افزایش ظرفیت مرز بازرگان گفت: تعداد گیتهای ورود و خروج در مرز بازرگان باید افزایش یابد تا ظرفیت پذیرش ناوگان و مسافران افزایش پیدا کرده و زمان توقف و عبور از مرز کاهش یابد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در مجموع تأکید کرد که تسهیل تجارت، مدیریت یکپارچه پایانههای مرزی، تقویت بخش خصوصی، حذف مقررات زائد و توسعه زیرساختهای مرزی باید به عنوان محورهای اصلی ارتقای جایگاه بازرگان در شبکه تجارت و ترانزیت منطقه دنبال شود.