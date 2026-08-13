

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از اعلام تغییر تصمیم چند تیم برای حضور نداشتن در یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا، کنفدراسیون هندبال آسیا قرعه‌کشی این رقابت‌ها را امروز دوباره برگزار کرد و ملی‌پوشان نوجوان ایران حریفان جدید خود را شناختند.

بر اساس قرعه‌کشی برگزار شده، تیم هندبال نوجوانان ایران در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های کویت، قطر، عربستان و سوریه هم‌گروه شده است؛ گروهی که به جز ایران سه مدعی قهرمانی در آن حضور دارند و به مراتب از گروه دیگر دشوارتر است.

گروه‌بندی کامل این رقابت‌ها به شرح زیر است:

گروه A: کره جنوبی، بحرین، اردن، هند، ازبکستان

گروه B: ایران، کویت، عربستان، قطر، سوریه

مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۲۶، از ۲۹ مرداد تا ۹ شهریور به میزبانی اردن برگزار خواهد شد.