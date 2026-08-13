همزمان با سالروز پایان جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی علیه مقاومت اسلامی لبنان در سال ۱۳۸۵، مستند «در میانه آتش» با محوریت نخستین گفت‌وگوی مطبوعاتی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از شبکه قرآن پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند روز جمعه ۲۳ مرداد در سه بخش در ساعت‌های ۸:۰۵،۱۷و ۲۳:۳۵، روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما خواهد رفت و به روایت تحولات و رخداد‌های جنگ ۳۳ روزه می‌پردازد.

«در میانه آتش» ضمن بازخوانی نخستین گفت‌وگوی مطبوعاتی شهید سلیمانی، به نقش‌آفرینی‌های وی در جریان این نبرد و همچنین اشارات و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جنگ ۳۳ روزه با رژیم صهیونیستی می‌پردازد و ابعاد مختلف این مقطع تاریخی را در قالب روایت‌های مستند به تصویر می‌کشد.