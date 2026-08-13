نماینده مردم ماکو، پلدشت ، چالدران و شوط در مجلس شورای اسلامی گفت:مرز بازرگا.ن باید به فرصت اقتصادی برای مردم منطقه تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عمر علیپور، نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی در نشست راهبردی تسهیل امور بازرگانی و روان‌سازی لجستیک کالا در مرز بازرگان، با اشاره به بهبود وضعیت مالی منطقه آزاد ماکو گفت: صدور مجوز تردد خودرو‌های منطقه آزاد در سطح استان از اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی منطقه کمک کند و اقدامات خوبی نیز در این زمینه در حال انجام است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به اشتغال اظهار کرد: باید از ظرفیت‌های منطقه برای ایجاد اشتغال پایدار برای مردم استفاده کنیم؛ چراکه در حوزه اشتغال و به‌ویژه جامعه روستایی، هنوز اقدامات انجام‌شده متناسب با ظرفیت‌های موجود نبوده است.

علیپور مرز بازرگان را یک فرصت مهم برای ارتقای اقتصاد منطقه دانست و افزود: روان‌سازی ترانزیت باید به‌صورت جدی دنبال شود. در حال حاضر در شرایطی که کامیون‌ها از سمت ایران به‌تدریج ترخیص و به سمت ترکیه حرکت می‌کنند، طرف ترکیه‌ای ظرفیت پذیرش متناسبی ندارد و همین مسئله موجب توقف کامیون‌ها و ایجاد گره در روند ترانزیت می‌شود.

وی تأکید کرد: رفع این گلوگاه نیازمند هماهنگی و تصمیم‌گیری مشترک میان دستگاه‌های مرتبط دو طرف مرز است تا ظرفیت واقعی مرز بازرگان در حوزه ترانزیت و تجارت فعال شود.