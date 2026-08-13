مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت:توسعه ترانزیت و ایجاد مرکز لجستیک در مرز بازرگان، اولویت نخست منطقه آزاد ماکو است.

توسعه ترانزیت و ایجاد مرکز لجستیک در مرز بازرگان، اولویت نخست منطقه آزاد ماکو است

توسعه ترانزیت و ایجاد مرکز لجستیک در مرز بازرگان، اولویت نخست منطقه آزاد ماکو است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در نشست راهبردی تسهیل امور بازرگانی و روان‌سازی لجستیک کالا در مرز بازرگان، توسعه ترانزیت و لجستیک را اولویت نخست منطقه آزاد ماکو عنوان کرد و گفت: ایجاد مرکز لجستیک در مرز بازرگان و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با ترانزیت، از مهم‌ترین برنامه‌های منطقه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های کم‌نظیر مرزی است.

حسین گروسی با اشاره به طرح جامع منطقه آزاد ماکو اظهار کرد: در کنار اجرای طرح جامع و تکمیل زیرساخت‌ها، فنس‌کشی و ساماندهی مرز بازرگان نیز دنبال می‌شود و مطالعات احداث دهکده لجستیک به وسعت یک هزار و ۸۲۰ هکتار در منطقه انجام شده است.

وی با تشریح اولویت‌های توسعه‌ای منطقه افزود: امنیت غذایی و توسعه کشاورزی در اولویت دوم و معدن و صنایع در اولویت سوم برنامه‌های توسعه‌ای منطقه آزاد ماکو قرار دارند.

گروسی با بیان اینکه ظرفیت‌های منطقه می‌تواند در مدت کوتاهی به تحولات اساسی منجر شود، تأکید کرد: اطمینان داریم در یک بازه زمانی کوتاه، شاهد تحولات اساسی در منطقه خواهیم بود و روان‌سازی تردد ترانزیتی در مرز بازرگان یکی از مهم‌ترین محور‌های این تحول است.