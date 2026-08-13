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برداشت سیب زمینی در خراسان جنوبی از اوخر خرداد آغاز و پیش بینی شده ۳ هزار و ۲۴۵ تن سیبزمینی از مزارع برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به برنامههای ابلاغی و نظارت بر مزارع افزود: از مجموع ۱۳۵ هکتار برنامه پیشبینی شده، ۱۰۳ هکتار سطح زیرکشت با موفقیت تحقق یافته است که این میزان، معادل ۷۷ درصد از اهداف تعیینشده برای این فصل است.
سرچاهی با اشاره به پیشبینی برداشت ۳ هزار و ۲۴۵ تن سیبزمینی از مزارع استان افزود: عملیات برداشت محصول که از اواخر خردادماه به صورت پراکنده آغاز شده بود، در حال حاضر در جریان است و انتظار میرود پیک اصلی برداشت در ماههای شهریور هزار و ۲۲۰ تن، مهر ۷۷۰ تن و آبان ۱۰۶۰ تن باشد.
وی گفت:با تحلیل دادههای میدانی، تاکنون ۷۵ درصد از میزان تولید پیشبینی شده مطابق با برنامه ابلاغی تحقق یافته است که نشاندهنده مدیریت بهینه در زنجیره تولید و تلاش کشاورزان منطقه در راستای تأمین نیازهای بازار است.