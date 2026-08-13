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فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود از شناسایی و رفع تصرف بیش از هزار مترمربع زمین ملی در منطقه اطاقور این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ ارسلان صبح زاهدی گفت: مأموران انتظامی لنگرود در پی دریافت خبری در خصوص تصرف مساحت قابل توجهی زمین ملی در بخش اطاقور این شهرستان، پیگیری و تایید صحت موضوع، با هماهنگی مقام قضائی، به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی از رفع تصرف هزار و ۳۸۰ مترمربع زمین ملی با حضور نیروی انتطامی و کارشناسان خبر داد و افزود: متهم ۴۳ ساله دستگیر و برای سیر مراحل قانونی، به مراجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود گفت: بر اساس نظر کارشناسان، چنین زمینی در بخش اطاقور این شهرستان به قیمت ۳۴ میلیارد ریال معامله میشود.