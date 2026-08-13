به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این آیین که در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) برگزار شد، در مجموع ۶ هزار و ۲۰۰ پرس غذای نذری شامل ۳ هزار و ۵۰۰ پرس پلوخورشت و ۲ هزار و ۷۰۰ پرس حلیم، در نوبت‌های صبحانه و ناهار میان عزاداران توزیع شد.

برای پخت ۳۵ دیگ حلیم، خیران و مردم ولایت‌مدار شهرستان بهارستان حدود ۴۰ رأس گوسفند، ۸۵۰ کیلوگرم بلغور گندم و ۲۷۰ کیلوگرم نخود اهدا کردند.

همچنین برای طبخ چهارده دیگ پلوخورشت، حدود ۵۰۰ کیلوگرم برنج از محل نذورات مردمی و کمک خیران تهیه شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صابری، امام جمعه نسیم‌شهر، با حضور در مراسم حلیم‌پزان، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی دست‌اندرکاران و بانیان خیر، این اقدام را تداوم سنت حسنه خدمت به ساحت مقدس اهل‌بیت (ع) دانست و برای خیران و عوامل اجرایی، سلامتی و بهره‌مندی از فیوضات حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را آرزو کرد.

گفتنی است سنت حلیم‌پزان در بخش بوستان، پیشینه‌ای چندین‌ساله دارد؛ به‌گونه‌ای که مراسم حلیم‌پزان عاشورای حسینی از دهه ۱۳۳۰ پایه‌گذاری شده و پخت حلیم به مناسبت سالروز شهادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام حسن مجتبی (ع) نیز از دهه ۱۳۵۰ در این منطقه رواج یافته است؛ سنتی که با مشارکت مردم و خیران همچنان تداوم دارد و به حلیم پزان یزدی‌ها معروف است .