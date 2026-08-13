به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اسپوتنیک، رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: «به نظر من [سازمان ملل را]خطر نابودی فوری تهدید نمی‌کند... بلکه [وضعیت آن]بیشتر شبیه به نوعی مرگ تدریجی است. سازمان ملل در حال لغزیدن به سوی بی‌اهمیتی است... چرا که در بحران‌های اخیر یا جنگ‌های میان‌کشوری، نقش و مشارکت معناداری نداشته است.»

گروسی نامزد سمت دبیرکلی سازمان ملل است. دوره ریاست آنتونیو گوترش، دبیرکل فعلی، در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد.

گروسی در مورد نقش این سازمان در جهان امروز خاطرنشان کرد: همچنین «نوعی احساس سرخوردگی وجود دارد نسبت به کارنامه ناامیدکننده سازمان ملل در سایر حوزه‌هایی که موظف به تمرکز بر آنها بوده، از جمله دستور کار‌های اجتماعی و تغییرات اقلیمی.»